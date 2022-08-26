Норвегия сократит поставки газа в Европу из-за ремонтов: как это влияет на цены

Норвегия, которая обогнала Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу после начала войны против Украины, значительно сократит экспорт газа в следующем месяце. Это произойдет из-за интенсивного технического обслуживания, при этом некоторые работы будут отложены в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Российские потоки по газопроводу "Северный поток-1" через Балтийское море в Германию упадут до нуля на следующей неделе, так как с 31 августа на трубопроводе в течение трех дней проводятся работы по техническому обслуживанию. И участники рынка опасаются, что после этого они не возобновятся.

Низкий уровень гидроэнергетики и прекращение работы АЭС во Франции также приводят к тому, что цены на газ и электроэнергию в Европе достигают рекордных или почти рекордных уровней. В четверг европейский эталонный газовый контракт TTF торговался по цене до 330 евро за МВтч (более 3400 долларов за тысячу кубометров), что является самым высоким показателем с 7 марта.

Норвегия поставляет газ по трубопроводам в Великобританию, Германию, Бельгию и Францию и, как ожидается, в этом году произведет около 122 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2021 году, и, возможно, побьет пятилетний рекорд.

Норвегия пообещала поддерживать стабильные поставки в течение лета, поскольку потоки газа по российским трубопроводам были сокращены.

Это означает, что оператору газопровода Gassco пришлось отложить некоторые запланированные отключения.

"В этом году были скорректированы некоторые запланированные отключения на техническое обслуживание, чтобы поддерживать высокие поставки газа в Европу в летние месяцы", - подтвердил представитель Gassco в письме агентству Reuters.

Согласно данным Gassco, запланированное и внеплановое техническое обслуживание приведет к сокращению мощностей на 13 месторождениях и перерабатывающих заводах в течение сентября, при этом потери объемов достигнут пика в 154,68 млн кубометров 7 сентября.

В то же время на выходных терминалах в Европе и Великобритании также проводятся ремонтные работы, влияющие на то, куда норвежский газ пойдет в следующем месяце.

Согласно прогнозу Норвежского нефтяного управления, техническое обслуживание должно сократить общую добычу газа, которая упадет до 323,9 млн кубометров в сутки, самого низкого уровня в этом году.