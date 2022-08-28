Газохранилища Германии заполняются быстрее плана правительства, - министр энергетики

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Резервуары заполняются быстрее, чем планировалось. Цель правительства по достижению 85% емкости хранилищ к октябрю может быть достигнута уже в начале сентября", - отметил Хабек.

Лишь 9,5% газа, потребляемого Германией в августе, приходилось на Россию. В прошлом году на долю российского газа приходилось в среднем около 55%. Правительство запланировало заполнить хранилища газа на 75% к 1 сентября, но на 28 августа уже закачано 82,2% свободного объема.

Ожидается также, что вскоре сжиженный природный газ начнет поступать в Германию через Францию. Для этого странам осталось решить организационные вопросы для облегчения поставок.