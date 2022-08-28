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Газохранилища Германии заполняются быстрее плана правительства, - министр энергетики

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Берлин, Воскресенье 28 августа 2022 19:33
Газохранилища Германии заполняются быстрее плана правительства, - министр энергетики Фото: газохранилища Германии заполняются быстрее плана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Скорость заполнения газохранилищ Германии опережает план правительства, потому с большой долей вероятности Берлин сможет избежать острой нехватки газа грядущей зимой.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Резервуары заполняются быстрее, чем планировалось. Цель правительства по достижению 85% емкости хранилищ к октябрю может быть достигнута уже в начале сентября", - отметил Хабек.

Лишь 9,5% газа, потребляемого Германией в августе, приходилось на Россию. В прошлом году на долю российского газа приходилось в среднем около 55%. Правительство запланировало заполнить хранилища газа на 75% к 1 сентября, но на 28 августа уже закачано 82,2% свободного объема.

Ожидается также, что вскоре сжиженный природный газ начнет поступать в Германию через Францию. Для этого странам осталось решить организационные вопросы для облегчения поставок.

Ранее сообщалось, что Норвегия, которая обогнала Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу после начала войны против Украины, значительно сократит экспорт газа в следующем месяце.

Также мы писали, что Германия ожидает на активизацию российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Россия будет использовать фейковый дефицит газа и рост цен в ЕС поводом для разжигания опасений в обществе.

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