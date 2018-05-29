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Германия будет поддерживать украинские реформы, - Штайнмайер

НовостиПолитика    29.05.2018 - 15:06
Фото: Петр Порошенко и Франк-Вальтер Штайнмайер (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Франк-Вальтер Штайнмайер (president.gov.ua)

Штайнмайер подчеркнул готовность Германии поддерживать Украину в меру своих сил

Германия будет поддерживать реформы, которые внедряются в Украине, в частности экономических реформ и реформы административного управления. Об этом сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не могу здесь оценить насколько (успешные, - ред.) в Украине усилия по реформам. Ведь они связанные с предвыборной борьбой. Я могу лишь высказать пожелания немецкой стороны, чтобы ни одна из сторон не будет на пользу, если реформы будут останавливаться. Эти реформы не на пользу МВФ или кого-то другого, это нужны реформы. Или это улучшение административного управления, это создание прозрачности в экономике - это реформы, которые происходят в интересах самих украинцев. Я повторюсь, что мы будем со стороны Германии поддерживать их в меру своих сил", - заявил Штайнмайер.

Напомним, недавно во время визита в Украину министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен также отмечал, что Дания остается преданной и поддерживает европейские стремления Украины. Глава МИД Дании, кроме того, анонсировал, что вопрос прогресса реформ в Украине будут обсуждаться на конференции высокого уровня, которая пройдет 27 июня в Копенгагене.

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Теги публикации: Германия, Штайнмайер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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