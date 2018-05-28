Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Голова МЗС Данії заявив про прогалину в антикорупційній системі України

НовиниПолітика    28.05.2018 - 20:36
Фото: Андерс Самуельсен (kmu.gov.ua)
Фото: Андерс Самуельсен (kmu.gov.ua)

Самуельсен наголосив, що Україна має створити Вищий антикорупційний суд

В українській системі боротьби з корупцією є прогалина, яку Україна має закрити, створивши Вищий антикорупційний суд. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен на міжнародній конференції "Розбудова стійкості України: реформи і боротьба з корупцією" у понеділок у Брюсселі, передає "Укрінформ".

"Відсутньою ланкою в антикорупційному ланцюгу є незалежний Вищий антикорупційний суд, який забезпечить притягнення до відповідальності корумпованих чиновників. Я переконаний, що Україна повинна заповнити цю прогалину і створити відповідний суд", - зазначив міністр.

Самуельсен також додав, що Данія залишається відданою та підтримує європейські прагнення України.

"Ми усвідомлюємо, що стійка, безпечна і процвітаюча Україна є стратегічно важливим чинником не лише для України, але й для усієї Європи", - підкреслив він.

Голова МЗС Данії, крім того, анонсував, що питання прогресу реформ в Україні обговорюватимуться на конференції високого рівня, яка пройде 27 червня у Копенгагені.

Нагадаємо, раніше Самуельсен зазначав, що ефективна боротьба з корупцією і швидке створення антикорупційного суду сприятимуть припливу іноземних інвестицій в Україну.

Рада продовжить розгляд законопроекту про антикорупційний суд 5 червня Створення антикорупційного суду стане значним кроком уперед для України, - Могеріні
Теги публікації: коррупция, Дания, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top