Голова МЗС Данії заявив про прогалину в антикорупційній системі України

Самуельсен наголосив, що Україна має створити Вищий антикорупційний суд

В українській системі боротьби з корупцією є прогалина, яку Україна має закрити, створивши Вищий антикорупційний суд. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен на міжнародній конференції "Розбудова стійкості України: реформи і боротьба з корупцією" у понеділок у Брюсселі, передає "Укрінформ".

"Відсутньою ланкою в антикорупційному ланцюгу є незалежний Вищий антикорупційний суд, який забезпечить притягнення до відповідальності корумпованих чиновників. Я переконаний, що Україна повинна заповнити цю прогалину і створити відповідний суд", - зазначив міністр.

Самуельсен також додав, що Данія залишається відданою та підтримує європейські прагнення України.

"Ми усвідомлюємо, що стійка, безпечна і процвітаюча Україна є стратегічно важливим чинником не лише для України, але й для усієї Європи", - підкреслив він.

Голова МЗС Данії, крім того, анонсував, що питання прогресу реформ в Україні обговорюватимуться на конференції високого рівня, яка пройде 27 червня у Копенгагені.

Нагадаємо, раніше Самуельсен зазначав, що ефективна боротьба з корупцією і швидке створення антикорупційного суду сприятимуть припливу іноземних інвестицій в Україну.