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Німеччина буде підтримувати українські реформи, - Штайнмаєр

НовиниПолітика    29.05.2018 - 15:06
Фото: Петро Порошенко та Франк-Вальтер Штайнмаєр (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Франк-Вальтер Штайнмаєр (president.gov.ua)

Штайнмайєр підкреслив готовність Німеччини підтримувати Україну в міру своїх сил

Німеччина буде підтримувати реформи, які впроваджуються в Україні, зокрема економічних реформ та реформи адміністративного управління. Про це повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не можу тут оцінити наскільки (успішні, - ред.) в Україні зусилля щодо реформ. Адже вони пов'язані із передвиборчою боротьбою. Я можу лише висловити побажання німецької сторони, щоб жодній із сторін не буде на користь, якщо реформи будуть зупинятись. Ці реформи не на користь МВФ чи когось іншого, це потрібні реформи. Чи це поліпшення адміністративного управління, чи це створення прозорості в економіці  - це реформи, які відбуваються в інтересах самих українців. Я повторюсь, що ми будемо з боку Німеччини підтримувати їх в міру своїх сил", - заяив Штайнмаєр.

Нагадаємо, нещодавно під час візиту до України міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен також наголошував, що Данія залишається відданою та підтримує європейські прагнення УкраїниГолова МЗС Данії, крім того, анонсував, що питання прогресу реформ в Україні обговорюватимуться на конференції високого рівня, яка пройде 27 червня у Копенгагені.

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Теги публікації: Германия, Штайнмайер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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