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На Донбасі ліквідували снайпера бойовиків, - ООС

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 18:06
Ілюстративне фото: снайпер (vk/club_donbasskih)
Ілюстративне фото: снайпер (vk/club_donbasskih)

Загалом в районі ООС ліквідовано двох противників та ще чотирьох поранено

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) українські військовослужбовці 26 травня 2018 ліквідували снайпера бойовиків. Загалом ліквідовано двох противників та ще чотирьох поранено, передає прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що бойовиків було ліквідовано у ході бойових дій на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине.

"У ході контрснайперської боротьби було знищено снайпера противника, який вів прицільний вогонь по захисникам Широкиного", - повідомили в ООС.

Загалом, за даними розвідки, знищено двох та поранено чотирьох бойовиків.

"Під час бойових дій минулої доби (25 травня) двох наших захисників було поранено. Наразі поранених евакуйовано до шпиталю, їх життю нічого не загрожує", - додали в штабі.

Нагадаємо, ввечері 25 травня військові ООС на Донбасі збили безпілотник бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ

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Теги публікації: бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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