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Германия больше чем США сомневается, что Россия хочет напасть на Украину, - Reuters

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 19:41
Германия больше чем США сомневается, что Россия хочет напасть на Украину, - Reuters Фото: Германия больше чем США сомневается, что Россия хочет напасть на Украину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия и Соединенные Штаты по-разному оценивают риски вторжения России в Украину. Так, в Берлине превалирует сомнение, что РФ вообще не собирается нападать на Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два правительственных источника издания на условиях анонимности сообщили, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия действительно хочет напасть на Украину, и стремится к деэскалации напряженности.

При этом критики обвиняют Германию в приязни к президента РФ Владимиру Путину из-за ее потребности в российском газе, нападая на строительство газопровода "Северный поток-2" между странами в обход Украины.

Берлин утверждает, что "Северный поток-2" не является политическим проектом и будет лишь одним из нескольких трубопроводов, транспортирующих российский газ в Европу.

"Целью немецкой стороны остается достижение скорейшего возобновления нормандского формата", - сказал источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Напомним, США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину.

Кроме того, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Полагают, что вторжения не будет 41,4% опрошенных.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

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