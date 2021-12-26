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Німеччина більше ніж США сумнівається, що Росія хоче напасти на Україну, - Reuters

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Неділя 26 грудня 2021 19:41
Німеччина більше ніж США сумнівається, що Росія хоче напасти на Україну, - Reuters Фото: Німеччина більше ніж США сумнівається, що Росія хоче напасти на Україну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина і Сполучені Штати по-різному оцінюють ризики вторгнення Росії в Україну. Так, у Берліні превалює сумнів, що РФ взагалі не збирається нападати на Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два урядових джерела видання на умовах анонімності повідомили, що Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається в тому, що Росія дійсно хоче напасти на Україну, і прагне до деескалації напруженості.

При цьому критики звинувачують Німеччину в приязні до президента РФ Володимира Путіна через її потреби в російському газі, нападаючи на будівництво газопроводу "Північний потік-2" між країнами в обхід України.

Берлін стверджує, що "Північний потік-2" не є політичним проектом і буде лише одним з декількох трубопроводів, що транспортують російський газ до Європи.

"Метою німецької сторони залишається досягнення якнайшвидшого відновлення нормандського формату", - сказало джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією і Німеччиною.

Нагадавши, США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну.

Крім того, за даними опитування КМІС, в грудні 2021 року 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

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