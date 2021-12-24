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Угроза российского вторжения: сколько украинцев считают его реальным

Новина українською →
Украина, Пятница 24 декабря 2021 10:12
Угроза российского вторжения: сколько украинцев считают его реальным Фото: не верят в вторжение России 40% украинцев (facebook.com/rnbou)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Полагают, что вторжения не будет 41,4% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Угроза российского вторжения: сколько украинцев считают его реальным

Большинство респондентов (57,8%) считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными - 27,1%.

Угроза российского вторжения: сколько украинцев считают его реальным

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-16 декабря 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 года большинство украинцев (58,1%) считают, что переговоры с Владимиром Путиным следует вести только с участием западных партнеров. В то же время считают прямые переговоры Владимира Зеленского и Путина действенным способом достижения мира 26,6% респондентов.

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