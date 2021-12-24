Угроза российского вторжения: сколько украинцев считают его реальным

В декабре 2021 года 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Полагают, что вторжения не будет 41,4% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Большинство респондентов (57,8%) считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными - 27,1%. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-16 декабря 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.