В Германии всех желающих призывают привиться вакциной AstraZeneca

Поскольку заявленный уровень эффективности вакцины от симптоматического COVID-19 ниже, чем у Pfizer и Moderna, группы риска не слишком хотят ею вакцинироваться. Также у AstraZeneca немного выше уровень побочных эффектов.

Германия использовала лишь 239 тысяч доз вакцины от AstraZeneca из 1,4 миллиона полученных.

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил, чтобы дозы, которые лежат на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.

К призыву присоединился и премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.