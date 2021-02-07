Вакцина AstraZeneca менее эффективна против новой мутации коронавируса, - FT

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был выявлен в Южно-Африканской Республике.

Об этом пишет издание Financial Times.

Препарат не защищает от легкой и умеренной форм заболевания.

Издание ссылается на результаты исследования Витватерсрандского и Оксфордского университетов, которое будет опубликовано 8 февраля.

Эксперты опираются как на клинические испытания, так и на анализ образцов крови, взятых у привитых. Эффективность против тяжелой формы заболевания пока не установлена, отмечается в исследовании.

В самой компании заявили, что не могли полностью изучить эффективность своей разработки против тяжелой формы болезни, поскольку участниками клинических испытаний чаще выступали молодые люди без проблем со здоровьем.

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР выявили в Испании.

Также сообщалось, что в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.