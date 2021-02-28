У Німеччині всіх охочих закликають зробити щеплення вакциною AstraZeneca

Оскільки заявлений рівень ефективності вакцини від симптоматичного COVID-19 нижче, ніж у Pfizer і Moderna, групи ризику не надто хочуть нею вакцинуватися. Також в AstraZeneca трохи вище рівень побічних ефектів.

Німеччина використовувала лише 239 тисяч доз вакцини від AstraZeneca з 1,4 мільйона отриманих.

Прем'єр Баварії Маркус Зедер запропонував, щоб дози, які лежать на складах, дозволили використовувати для вакцинації всіх охочих.

"Ні один флакон вакцини не може пролежувати або бути викинутим, тому що кожен вакцинована людина отримує захист для себе і для всіх", - заявив він.

До заклику приєднався і прем'єр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн і прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер.