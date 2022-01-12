В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что на сегодняшний день вступление Украины в НАТО не рассматривается. При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право сама решать вступать в НАТО или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины в НАТО не обсуждается", - заявил он.

Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности".

После переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хочет "железобетонных гарантий", что Украина никогда не вступит в НАТО.

В свою очередь Шерман заявила, что Соединенные Штаты не позволят другими странами закрывать двери в НАТО.