У Німеччині заявили, що вступ України до НАТО зараз не розглядається

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що на сьогоднішній день вступ України до НАТО не розглядається. При цьому він підкреслив, що кожна країна має право сама вирішувати вступати в НАТО чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Основні принципи міжнародного права як і раніше діють і не підлягають обговоренню, і ці основні принципи передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати... Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України в НАТО не обговорюється", - заявив він.

Нагадаємо, представники США і Росії Венді Шерман і Сергій Рябков 10 січня провели перший раунд переговорів з приводу "гарантій безпеки".

Після переговорів заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія хоче "залізобетонних гарантій", що Україна ніколи не вступить в НАТО.

У свою чергу Шерман заявила, що Сполучені Штати не дозволять іншими країнами закривати двері в НАТО.