В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер сделала заявление по поводу вступления Украины в НАТО. Вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс в настоящий момент не стоит на повестке дня.

Об этом она заявила во время брифинга .

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия в Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при предыдущих двух этапах расширения НАТО на Восток все озабоченности Москвы были проигнорированы. По его словам, есть формальные ограничения на вступление Украины в НАТО, но никаких гарантий в этом вопросе нет.