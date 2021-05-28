ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского оценили возможность получения ПДЧ в НАТО в 2021 году

Новина українською →
Киев, Пятница 28 мая 2021 17:59
У Зеленского оценили возможность получения ПДЧ в НАТО в 2021 году Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценил возможность получения Украиной Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. По его словам, это возможно.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Это вероятно (получение ПДЧ в 2021 году - ред.). У нас теплые отношения со многими странами, которые уже входят в НАТО, и с самим блоком НАТО, как институцией. Безусловно, мы должны выполнить свою работу", - сказал Подоляк.

Представитель ОП отметил, что украинская сторона должна выполнить действия юридического характера, которые подчеркнут возможность Украины войти в НАТО на равных правах

"Мы должны играть там существенную роль, потому что мы находимся на восточной границе НАТО и все риски, с которыми Европа сегодня сталкивается, идут со стороны, где мы находимся", - подчеркнул он.

Как надеется Подоляк, до конца 2021 года Украина и НАТО выйдут на подписание "существенных документов".

"Мы имеем поддержку от многих структур НАТО, от многих членов НАТО, поэтому, я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы", - заявил представитель Банковой.

Напомним, до этого в Офисе президента надеялись, что Украина получит ПДЧ в НАТО на саммите Альянса, который должен состояться в июне 2021 года. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение по ПДЧ вряд ли будет принято на саммите НАТО.

Также Кулеба отметил, что членство Украины в НАТО зависит не только от украинской стороны. Сейчас, по словам министра, Киев "ждет пас от НАТО".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Украина Офис президента
NEWS
Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине
Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина