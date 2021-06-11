RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Німеччині заявили, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному

Автор: Анастасія Рокитна

Представник Кабміну ФРН Ульріке Деммер зробила заяву з приводу вступу України в НАТО. Питання вступу України до Північноатлантичного альянсу зараз не стоїть на порядку денному.

Про це вона заявила під час брифінгу.

"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку денному", - сказала вона.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що при попередніх двох етапах розширення НАТО на схід всі заклопотаності Москви були проігноровані. За його словами, є формальні обмеження на вступ України до НАТО, але жодних гарантій у цьому питанні немає.

Нагадаємо, Україна впевнена, що зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Зазначимо, нещодавно в Міноборони анонсували, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Цей пакет міститиме завдання, які Україна має виконати для наближення вступу до НАТО.

Крім того, в Офісі президента оцінювали, чи може Україна до кінця 2021 року отримати ПДЧ в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОГерманияУкраїна