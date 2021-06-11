У Німеччині заявили, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному

Представник Кабміну ФРН Ульріке Деммер зробила заяву з приводу вступу України в НАТО. Питання вступу України до Північноатлантичного альянсу зараз не стоїть на порядку денному.

Про це вона заявила під час брифінгу .

"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку денному", - сказала вона.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що при попередніх двох етапах розширення НАТО на схід всі заклопотаності Москви були проігноровані. За його словами, є формальні обмеження на вступ України до НАТО, але жодних гарантій у цьому питанні немає.