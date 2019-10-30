ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии заявили о важности сохранения за Украиной роли транзитера газа

Новости » Политика    30.10.2019 - 15:59
В Германии заявили о важности сохранения за Украиной роли транзитера газа
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Güngör)

В Германии заявили, что Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию

Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает AP.

Он отметил, Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах по транзиту газа.

"Мы всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее", - сказал он.

Напомним, правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

После этого глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская сторона ожидала такого решения Дании. Теперь в "Нафтогазе" намерены сосредоточиться на поддержке украинских дипломатов в вопросе ужесточения международных санкций против России.

По словам Коболева, привлечение европейский партнеров к капиталу оператора ГТС Украины остается весомым аргументом против газопровода "Северный поток-2".

Отметим, что вчера в Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2". В частности, предлагается запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к строительству "Северного потока-2".

В "Нафтогазе" отреагировали на решение Дании по "Северному потоку-2" Дания разрешила строительство "Северного потока-2"
Новости Украины ГерманияДанияСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь