Коболев назвал весомый аргумент Украины против "Северного потока-2"

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Россия на трехсторонних переговорах поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2"

Весомым аргументом против газопровода "Северный поток-2" и российского "Газпрома" перед европейскими партнерами является сохранение окна для привлечения европейский партнеров к капиталу оператора газотранспортной системы. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Коболева, на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

"Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из Европейской комиссии, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть ПП2), не только сугубо коммерческий, но и вполне проевропейский, поскольку в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами", - рассказал глава "Нафтогаза".

Он добавил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2".

"Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций", - подытожил Коболев.

Напомним, 28 октября состоялся четвертый раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне транзита российского газа через Украину в Европу на следующий год.

18 октября Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".