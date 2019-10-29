В Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2"

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Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Сенатор предлагает запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к трубоукладочным судам, занятым при строительстве "Северного потока-2"

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", - сказал Барр.

В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

По словам Барра, строя "Северный поток-2" Россия расширяет свое влияние в Европе и администрации Трампа следует разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

Напомним, министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода "Северного потока-2".