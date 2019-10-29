ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2"

Новости » Политика    29.10.2019 - 14:14
В Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Сенатор предлагает запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к трубоукладочным судам, занятым при строительстве "Северного потока-2"

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", - сказал Барр.

В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

По словам Барра, строя "Северный поток-2" Россия расширяет свое влияние в Европе и администрации Трампа следует разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

Напомним, министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода "Северного потока-2".

Пристайко рассказал, когда будет назначен посол Украины в США Тело убитого главаря ИГИЛ захоронили в море
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь