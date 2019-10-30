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У Німеччині заявили про важливість збереження за Україною ролі транзитера газу

Новини » Політика    30.10.2019 - 15:59
У Німеччині заявили про важливість збереження за Україною ролі транзитера газу
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Güngör)

У Німеччині заявили, що Берлін у цьому контексті підтримує Єврокомісію

Україна повинна зберегти роль транзитера газу і після введення в дію газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє AP.

Він зазначив, Берлін у цьому контексті підтримує Єврокомісію, яка разом з Росією та Україною бере участь у тристоронніх переговорах з транзиту газу.

"Ми завжди говорили про те, що в контексті "Північного потоку" є політична сторона. Транзит газу через Україну повинен мати майбутнє", - сказав він.

Нагадаємо, уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі.

Після цього голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що українська сторона очікувала такого рішення Данії. Тепер у "Нафтогазі" мають намір зосередитися на підтримці українських дипломатів у питанні посилення міжнародних санкцій проти Росії.

За словами Коболєва, залучення європейський партнерів до капіталу оператора ГТС України залишається вагомим аргументом проти газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, що вчора в Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2". Зокрема, пропонується заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають якесь відношення до будівництва "Північного потоку-2".

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