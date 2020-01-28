В Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Коронавирус нового типа 2019-nCoV из Китая добрался до Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг. Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии.

Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Министерство проведет пресс-конференцию утром 28 января. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Ранее сообщалось, что страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.

РБК-Украина писало, что в понедельник вечером, 27 января, Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания новым коронавирусом в прибрежной провинции Преах Сианук.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 81 человек. При этом количество заболевших превысило 2 835 человек.