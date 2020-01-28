У Німеччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Коронавірус нового типу 2019-nCoV з Китаю дістався до Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг. Пацієнт ізольований і знаходиться у хорошому стані.

Людей, з якими чоловік перебував у тісному контакті, поінформували про симптоми, запобіжні заходи і шляхи передачі інфекції.

Міністерство проведе прес-конференцію вранці 28 січня. Фахівці Інституту імені Роберта Коха вважають низьким ризик зараження для інших жителів Баварії.

Раніше повідомлялося, що країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

РБК-Україна писало, що в понеділок ввечері, 27 січня, Міністерство охорони здоров'я Камбоджі підтвердило перший випадок захворювання новим коронавірусом в прибережній провінції Преах Сіанук.

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 чоловік.