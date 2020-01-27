В Камбодже зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Мужчина вместе с семьей приехал в отпуск из Ухани

В понедельник вечером, 27 января, Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания новым коронавирусом в прибрежной провинции Преах Сианук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Камбоджи".

По словам министра здравоохранения Мама Бунхэна, у мужчины, который с семье прилетел из Ухани в Камбоджу, был обнаружен коронавирус.

"Трое других членов его семьи в настоящее время находятся под наблюдением, а все четыре человека проходят лечение или наблюдение в Реферальной больнице Преа-Сианук", - говорится в сообщении.

Семья прибыла в Камбоджу 23 января, и 25 января у 60-летнего гражданина Китая Цзя Цзиньхуа начались симптомы гриппа.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 81 человек. При этом количество заболевших превысило 2 835 человек.

Ранее китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).