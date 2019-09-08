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В Германии при взрыве на фестивале пострадали 14 человек

Новости » Медицина    08.09.2019 - 19:06
В Германии при взрыве на фестивале пострадали 14 человек
Фото: взрыв в Германии (Berthold Stamm/dpa)

Среди пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии

В Германии на традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus Online.

Так, по одной из версий, за взрыв очевидцы могли принять попадание дождевой воды в гигантскую сковороду с горячим жиром, которую использовали во время приготовления пищи на фестивале, что вызвало огненную вспышку.

Сообщается, что версию о взрыве газа местные власти не подтверждают. Среди 14 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в больницу. У одного из них произошедшее спровоцировало сердечный приступ. Все пострадавшие были в возрасте от 31 до 75 лет.

Напомним, в Германии на музыкальном фестивале произошли масштабные столкновения с полицией. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 июня, во время музыкального фестиваля. По данным полиции, к нападению на правоохранителей были привлечены около 100 человек. В частности, участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. Более 80 нападавших задержали.

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