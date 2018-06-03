В Германии на музыкальном фестивале произошли масштабные столкновения с полицией

В результате беспорядков различные ранения получили 15 полицейских

В немецком городе Дармштадт толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 июня, во время музыкального фестиваля. По данным полиции, к нападению на правоохранителей были привлечены около 100 человек. В частности, участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. Более 80 нападавших задержали.

Так, в результате беспорядков различные ранения получили 15 представителей сил правопорядка. Там предполагают, что нападение совершали несколько отдельных группировок.

Напомним, сегодня немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании в воскресенье днем, 3 июня.