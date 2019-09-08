У Німеччині при вибуху на фестивалі постраждали 14 осіб

Фото: вибух у Німеччині (Berthold Stamm/dpa)

Серед шестеро постраждалих перебувають у важкому стані

У Німеччині на традиційному фестивалі Backesfest у місті Фройденберг стався вибух, в результаті якого постраждали 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Online.

Так, за однією з версій, вибух очевидці могли прийняти потрапляння дощової води в гігантську сковороду з гарячим жиром, яку використовували під час приготування їжі на фестивалі, що викликало вогненний спалах.

Повідомляється, що версію про вибух газу місцева влада не підтверджують. Серед 14 шестеро постраждалих перебувають у важкому стані, вони були доставлені в лікарню. У одного з них подію спровокувало серцевий напад. Всі постраждалі були у віці від 31 до 75 років.

Нагадаємо, у Німеччині на музичному фестивалі відбулися масштабні сутички з поліцією. Інцидент стався в ніч на неділю, 3 червня, під час музичного фестивалю. За даними поліції, до нападу на правоохоронців були залучені близько 100 осіб. Зокрема, учасники нападу кидали в поліцейських пляшки і каміння. Більше 80 нападників затримали.