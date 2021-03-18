В Германии высказались за регистрацию российской вакцины от коронавируса на фоне запрета AstraZeneca

Главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ позитивно отозвались о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Заявление было сделано на фоне приостановки применения в Европе препарата компании AstraZeneca.
Об этом пишет DW.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Россия как "великая страна в области науки", несомненно, в состоянии производить эффективную вакцину. Он уверен, что "Спутник V" должен быть зарегистрирован для применения в ЕС.
В то же время, глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов сказал, что в Европе начали активно обсуждать российский препарат.
"Я не хочу регистрации вакцины по политическим причинам, но я не хочу и того, чтобы вакцину отвергали по политическим причинам", - подчеркнул политик.
В свою очередь, глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф указал, что "происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей". Он добавил, что сам был в детстве привит советской вакциной от полиомиелита и "считает это абсолютно нормальным".
РБК-Украина писало, что ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов.
Также ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca.