У Німеччині висловилися за реєстрацію російської вакцини від коронавіруса на тлі заборони AstraZeneca

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Росія як "велика країна в області науки", безсумнівно, в змозі виробляти ефективну вакцину. Він упевнений, що "Супутник V" повинен бути зареєстрований для застосування в ЄС.

У той же час, глава уряду Тюрінгії Бодо Рамелов сказав, що в Європі почали активно обговорювати російський препарат.

"Я не хочу реєстрації вакцини з політичних причин, але я не хочу, щоб вакцину відкидали з політичних причин", - підкреслив політик.

У свою чергу, глава уряду федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелофф вказав, що "походження вакцини не відіграє ролі, коли мова йде про здоров'я людей". Він додав, що сам був у дитинстві щеплена радянської вакциною від поліомієліту та "вважає це абсолютно нормальним".