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У Німеччині висловилися за реєстрацію російської вакцини від коронавіруса на тлі заборони AstraZeneca

Автор: Инна Собора

Глави урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.

Про це пише DW.

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Росія як "велика країна в області науки", безсумнівно, в змозі виробляти ефективну вакцину. Він упевнений, що "Супутник V" повинен бути зареєстрований для застосування в ЄС.

У той же час, глава уряду Тюрінгії Бодо Рамелов сказав, що в Європі почали активно обговорювати російський препарат.

"Я не хочу реєстрації вакцини з політичних причин, але я не хочу, щоб вакцину відкидали з політичних причин", - підкреслив політик.

У свою чергу, глава уряду федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелофф вказав, що "походження вакцини не відіграє ролі, коли мова йде про здоров'я людей". Він додав, що сам був у дитинстві щеплена радянської вакциною від поліомієліту та "вважає це абсолютно нормальним".

РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів.

Також ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

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