У Німеччині висловилися за реєстрацію російської вакцини від коронавіруса на тлі заборони AstraZeneca

Глави урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.
Про це пише DW.
Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Росія як "велика країна в області науки", безсумнівно, в змозі виробляти ефективну вакцину. Він упевнений, що "Супутник V" повинен бути зареєстрований для застосування в ЄС.
У той же час, глава уряду Тюрінгії Бодо Рамелов сказав, що в Європі почали активно обговорювати російський препарат.
"Я не хочу реєстрації вакцини з політичних причин, але я не хочу, щоб вакцину відкидали з політичних причин", - підкреслив політик.
У свою чергу, глава уряду федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелофф вказав, що "походження вакцини не відіграє ролі, коли мова йде про здоров'я людей". Він додав, що сам був у дитинстві щеплена радянської вакциною від поліомієліту та "вважає це абсолютно нормальним".
РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів.
Також ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca.