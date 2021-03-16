Польза вакцины AstraZeneca в борьбе с COVID перевешивает риск побочных эффектов, - ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов. Поскольку пока отсутствуют данные о повышенном риске образования тромбов после вакцинации препаратом.

"Мы все еще твердо уверены, что польза от вакцины AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанными с ним рисками госпитализации и смерти перевешивают риск этих побочных эффектов", - сказала Кук.

Директор EMA также заявила, что ее не удивляет ажиотаж вокруг вакцины.

"Если вы вакцинируете миллионы людей, есть смысл в том, что случайные побочные эффекты проявятся, и они будут выделяться. Нам предстоит выяснить, действительно ли это связано с вакциной или есть другие причины", - добавила она.