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Польза вакцины AstraZeneca в борьбе с COVID перевешивает риск побочных эффектов, - ЕМА

Новина українською → Брюссель, Вторник 16 марта 2021 17:06
Польза вакцины AstraZeneca в борьбе с COVID перевешивает риск побочных эффектов, - ЕМА Фото: глава EMA Эмер Кук (twitter com ema_news)
Автор: РБК-Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов. Поскольку пока отсутствуют данные о повышенном риске образования тромбов после вакцинации препаратом.

Об этом заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, передает NOS.

"Мы все еще твердо уверены, что польза от вакцины AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанными с ним рисками госпитализации и смерти перевешивают риск этих побочных эффектов", - сказала Кук.

Директор EMA также заявила, что ее не удивляет ажиотаж вокруг вакцины.

"Если вы вакцинируете миллионы людей, есть смысл в том, что случайные побочные эффекты проявятся, и они будут выделяться. Нам предстоит выяснить, действительно ли это связано с вакциной или есть другие причины", - добавила она.

Результаты дополнительных исследований ожидаются в четверг. Затем также будет объявлено, принимаются ли дополнительные меры в отношении вакцины AstraZeneca.

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

Кроме того, Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения 16 марта рассмотрит вопрос, связанный с вакциной компании AstraZeneca.

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