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ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca

Новина українською → Женева, Среда 17 марта 2021 15:52
ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы чем вреда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.

Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуациии и по завершению процесса сообщит о результатах.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок настаивает на безопасности вакцины Oxford/AstraZeneca после того, как некоторые европейские страны приостановили ее использования. Он призвал людей прислушиваться к регулирующим органам и делать прививки.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов. Поскольку пока отсутствуют данные о повышенном риске образования тромбов после вакцинации препаратом.

Также РБК-Украина писало, что ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

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