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В Германии вырос рейтинг партии Меркель

Новости » Политика    04.11.2018 - 13:13
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Рейтинг объединения ХДС/ХСС вырос до 27%

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по данным последнего опроса, сократился до 13%, а рейтинг объединения Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вырос до 27%. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического института Forsa, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отметим, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она больше не будет возглавлять ХДС, не повлияло на ее личный политический рейтинг. Она дальше получает больше поддержки, чем другие потенциальные претенденты на пост федерального канцлера.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель откажется от поста главы Христианско-демократического союза, но останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. 

Немецкие СМИ сообщали о том, что решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли 28 октября. Таким образом, Меркель сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

Focus Online со ссылкой на свои источники сообщало, что Меркель откажется от выдвижения на пост главы немецкого правительства после 2021 года.

Накануне стало известно, что рейтинг блока Меркель упал до самого низкого показателя в истории. По результатам опроса, партию Меркель и Христианско-социальный союз  поддерживают всего 26% избирателей. Кроме того, правая партия "Альтернатива для Германии" впервые получила места во всех региональных парламентах.

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