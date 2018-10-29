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Меркель откажется от борьбы за пост канцлера Германии после 2021, - Focus

Новости » Политика    29.10.2018 - 13:28
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель заявила, что нынешний срок является последним на посту канцлера

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель откажется от выдвижения на пост главы немецкого правительства после 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus Online.

По данным источников в Христианско-демократическом союзе (ХДС), Меркель готова занимать пост канцлера до 2021 года и отказаться от выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах в Бундестаг. В частности, на заседании правления ХДС Меркель якобы подтвердила, что это ее последний срок на посту канцлера.

Отметим, Меркель занимает должность канцлера с 2005 года.

Напомним, ранее стало известно, что Меркель больше не будет претендовать на пост председателя ХДС. В то же время она намерена сохранить за собой должность канцлера.  

Накануне стало известно, что рейтинг блока Меркель упал до самого низкого показателя в истории. По результатам опроса, партию Меркель и Христианско-социальный союз (ХСС) поддерживают всего 26% избирателей. Кроме того, правая партия "Альтернатива для Германии" впервые получила места во всех региональных парламентах.

 

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