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У Німеччині зріс рейтинг партії Меркель

Новини » Політика    04.11.2018 - 13:13
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Рейтинг об'єднання ХДС/ХСС зріс до 27%

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), за даними останнього опитування, скоротився до 13%, а рейтинг об'єднання Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) зріс до 27%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження інституту Forsa, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відзначимо, що заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що вона більше не буде очолювати ХДС, не вплинула на її особистий політичний рейтинг. Вона далі отримує більше підтримки, ніж інші потенційні претенденти на посаду федерального канцлера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ангела Меркель відмовиться від посади глави Християнсько-демократичного союзу, але залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році.

Німецькі ЗМІ повідомляли про те, що рішення послідувало за невдачею партії на виборах у федеральній землі Гессен, які пройшли 28 жовтня. Таким чином, Меркель зробила висновки. На виборах партія показала перший результат, але сильно втратила в підтримці.

Focus Online з посиланням на свої джерела повідомляв, що Меркель відмовиться від висунення на пост глави німецького уряду після 2021 року.

Напередодні стало відомо, що рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого показника в історії. За результатами опитування, партію Меркель і Християнсько-соціальний союз підтримують лише 26% виборців. Крім того, права партія "Альтернатива для Німеччини" вперше отримала місця у всіх регіональних парламентах.

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