В Германии вооруженный мужчина захватил заложницу на заправке

Фото: место происшествия (waz.de)

На данный момент мужчину задержали, заложницу удалось освободить

На западе Германии, в городе Бохум, вооруженный мужчина взял в заложники работницу автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter полиции Северного Рейна-Вестфалии.

Как отмечается, полиция провела масштабную операцию на заправке по освобождению заложников. Были привлечены также спецназовцы.

"На заправочной станции есть вооруженный преступник, а также работник. Мы оцепили территорию, также используются специальные силы", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что вооруженный мужчина вошел на АЗС в 7:45 утра и приказал кассиру позвонить в полицию. Правоохранители, которые прибыли на вызов, длительное время проводили переговоры со злоумышленником. Территорию вокруг заправки оцепили, а движение транспорта на участке приостановили. Местным жителям запретили покидать дома.

Около 11:00 вооруженного мужчину задержали. Заложницу удалось освободить. Сообщается, что во время спецоперации никто не пострадал.

Полиция начала расследование этого дела.

Напомним, на севере Италии мужчина, приговоренный к 19 годам тюремного заключения из-за связей с мафией, взял в заложники пятерых работников местной почты. Инцидент произошел 5 ноября в 9 утра в почтовом отделении коммуны Реджо Емилиа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 ноября на севере Камеруна с англоязычной школы похитили 81 человека. Среди похищенных в основном дети. К тому же, злоумышленники похитили директора учебного заведения.