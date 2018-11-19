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У Німеччині озброєний чоловік захопив заручницю на заправці

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 13:44
У Німеччині озброєний чоловік захопив заручницю на заправці
Фото: місце події (waz.de)

На даний момент чоловіка затримали, заручницю вдалося звільнити

На заході Німеччині, у місті Бохум, озброєний чоловік взяв у заручники працівницю автозаправної станції (АЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter поліції Північного Рейну-Вестфалії.

Як зазначається, поліція провела масштабну операцію на заправці зі звільнення заручників. Були залучені також спецназівці.

"На заправній станції є озброєний злочинець, а також працівник. Ми оточили територію, також використовуються спеціальні сили", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що озброєний чоловік увійшов на АЗС о 7:45 ранку і наказав касиру зателефонувати в поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, тривалий час проводили переговори із зловмисником. Територію довкола заправки оточили, а рух транспорту на тій території призупинили. Місцевим жителям заборонили покидати будинки. 

Близько 11:00 озброєного чоловіка затримали. Заручницю вдалося звільнити. Повідомляється, що під час спецоперацаії ніхто не постраждав. 

Поліція розпочала розслідування цієї справи. 

У Німеччині озброєний чоловік захопив заручницю на заправціНагадаємо, на півночі Італії чоловік, засуджений до 19 років ув'язнення за зв'язки з мафією, взяв у заручники п'ятьох працівників місцевої пошти. Інцидент відбувся 5 листопада о 9 ранку у поштовому відділенні комуни Реджо Еміліа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 листопада на півночі Камеруну з англомовної школи викрали 81 особу. Серед викрадених здебільшого діти. До того ж зловмисники викрали директора учбового закладу.

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