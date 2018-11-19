У Німеччині озброєний чоловік захопив заручницю на заправці

Фото: місце події (waz.de)

На даний момент чоловіка затримали, заручницю вдалося звільнити

На заході Німеччині, у місті Бохум, озброєний чоловік взяв у заручники працівницю автозаправної станції (АЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter поліції Північного Рейну-Вестфалії.

Як зазначається, поліція провела масштабну операцію на заправці зі звільнення заручників. Були залучені також спецназівці.

"На заправній станції є озброєний злочинець, а також працівник. Ми оточили територію, також використовуються спеціальні сили", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що озброєний чоловік увійшов на АЗС о 7:45 ранку і наказав касиру зателефонувати в поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, тривалий час проводили переговори із зловмисником. Територію довкола заправки оточили, а рух транспорту на тій території призупинили. Місцевим жителям заборонили покидати будинки.

Близько 11:00 озброєного чоловіка затримали. Заручницю вдалося звільнити. Повідомляється, що під час спецоперацаії ніхто не постраждав.

Поліція розпочала розслідування цієї справи.

Нагадаємо, на півночі Італії чоловік, засуджений до 19 років ув'язнення за зв'язки з мафією, взяв у заручники п'ятьох працівників місцевої пошти. Інцидент відбувся 5 листопада о 9 ранку у поштовому відділенні комуни Реджо Еміліа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 листопада на півночі Камеруну з англомовної школи викрали 81 особу. Серед викрадених здебільшого діти. До того ж зловмисники викрали директора учбового закладу.