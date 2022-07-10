В Германии требуют проверить варианты добычи газа в Северном море
Заместитель лидера парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге Карина Конрад требует проверить возможность добычи газа в Северном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По ее словам, газ на фоне возможного дефицита должен в первую очередь поставляться для жилищного строительства и промышленности, а не производителям электроэнергии.
"В долгосрочной перспективе это означает, что мы также рассматриваем возможность добычи немецкого газа в Северном море и на суше, чтобы освободиться от фатальной зависимости от России", - отметила Конрад.
Напомним, ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.
В то же время стало известно, что Берлин готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.
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