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В Германии требуют проверить варианты добычи газа в Северном море

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Берлин, Воскресенье 10 июля 2022 22:26
В Германии требуют проверить варианты добычи газа в Северном море Фото: замглавы фракции СвДП в Бундестаге Карина Конрад (carinakonrad.fdp)
Автор: Артем Горовенко

Заместитель лидера парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге Карина Конрад требует проверить возможность добычи газа в Северном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По ее словам, газ на фоне возможного дефицита должен в первую очередь поставляться для жилищного строительства и промышленности, а не производителям электроэнергии.

"В долгосрочной перспективе это означает, что мы также рассматриваем возможность добычи немецкого газа в Северном море и на суше, чтобы освободиться от фатальной зависимости от России", - отметила Конрад.

Напомним, ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.

В то же время стало известно, что Берлин готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.

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