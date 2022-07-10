В Германии требуют проверить варианты добычи газа в Северном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По ее словам, газ на фоне возможного дефицита должен в первую очередь поставляться для жилищного строительства и промышленности, а не производителям электроэнергии.

"В долгосрочной перспективе это означает, что мы также рассматриваем возможность добычи немецкого газа в Северном море и на суше, чтобы освободиться от фатальной зависимости от России", - отметила Конрад.