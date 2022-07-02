Германия готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой

Регулятор энергетики Германии перечислил приоритетные сферы, которые могли бы получить доступ к электроэнергии в случае серьезной нехватки газа этой зимой, начиная с домашних хозяйств и больниц и заканчивая фармацевтическими компаниями и производителями бумаги. Резкое сокращение поставок российского газа по газопроводу "Северный поток" заставило власти срочно готовиться к суровой зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не можем классифицировать каждый бизнес как системно значимый", - заявил Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства Германии в интервью газетной группе Funke.

По его словам, товары и услуги для развлечений станут менее важными. "Плавательные бассейны явно не имеют решающего значения, как и приготовление шоколадного печенья", - сказал он.

В то время как домашние хозяйства являются главным приоритетом, Мюллер не исключил возможности отключения электроэнергии. "Если дело дойдет до нормирования, нам придется сначала сократить промышленное потребление", - отметил он.

"Я могу гарантировать, что мы сделаем все, чтобы частные домохозяйства не остались без газа. Но кризис с коронавирусом научил нас тому, что мы не должны давать обещаний, в которых не уверены, что сможем их выполнить", - сообщил глава регулятора энергетики Германии.

Мюллер сказал, что промышленные потребители будут иметь приоритет в соответствии с коммерческими, экономическими и социальными последствиями любых отключений электроэнергии, добавив, что бумага по-прежнему будет иметь решающее значение для газет и упаковки лекарств.

"Свобода прессы - это важное право: в случае газовой аварии спрос на информацию будет чрезвычайно высоким", - сказал он.

В то время как Мюллер подчеркнул, что Германия не сталкивалась с нехваткой электроэнергии, нефти или бензина, он сказал, что домохозяйствам по-прежнему следует сосредоточить усилия на экономии энергии для сокращения потребления газа.

Мюллер добавил, что даже если Россия полностью прекратит поставки газа, поставки по трубопроводу из Норвегии и Нидерландов продолжатся, а сжиженный природный газ (СПГ) также будет поступать из-за границы.