У Німеччині вимагають перевірити варіанти видобутку газу в Північному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За її словами, газ на тлі можливого дефіциту має в першу чергу поставлятися для житлового будівництва і промисловості, а не виробникам електроенергії.

"У довгостроковій перспективі це означає, що ми також розглядаємо можливість видобутку німецького газу в Північному морі та на суші, щоб звільнитися від фатальної залежності від Росії", - зазначила Конрад.