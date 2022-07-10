У Німеччині вимагають перевірити варіанти видобутку газу в Північному морі
Заступник лідера парламентської групи Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини в Бундестазі Карина Конрад вимагає перевірити можливість видобутку газу в Північному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За її словами, газ на тлі можливого дефіциту має в першу чергу поставлятися для житлового будівництва і промисловості, а не виробникам електроенергії.
"У довгостроковій перспективі це означає, що ми також розглядаємо можливість видобутку німецького газу в Північному морі та на суші, щоб звільнитися від фатальної залежності від Росії", - зазначила Конрад.
Нагадаємо, раніше Україна заявила німецькій стороні, що дефіциту російського газу можна уникнути, використовуючи українську газотранспортну систему на повну потужність.
Водночас стало відомо, що Берлін готується до нормування енергії на випадок нестачі газу цієї зими.
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