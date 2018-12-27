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В Германии не согласны с утверждением Трампа о победе над ИГ

Новости » Политика    27.12.2018 - 05:48
В Германии не согласны с утверждением Трампа о победе над ИГ
Фото: Германия (из открытых источников)

Урсула фон дер Ляен считает, что ИГИЛ еще не полностью разгромлен

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен заявила, что не согласна с утверждением президента США Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В кругу союзников царит единство относительно того, что ИГ еще не полностью разгромлено", - сказала она.

Она отметила, что США "до сих пор никому не объясняли, насколько далеко идущими являются их планы в отношении Сирии".

"Мы находимся там также вместе с многими дружественными европейскими государствами и странами мусульманского мира, которые стремятся предотвратить возрождению террора ИГ", - добавила фон дер Ляен.

По ее словам, планы Бундесвера в этом регионе остаются неизменными.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В свою очередь Ирак может развернуть свои войска в Сирии в связи с решением США о выводе американских подразделений с территории этой страны.

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