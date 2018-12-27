У Німеччині не згодні із твердженням Трампа про перемогу над ІД

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Урсула фон дер Ляєн вважає, що ІДІЛ ще не повністю розгромлений

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що не погоджується з твердженням президента США Дональда Трампа про повну перемогу над терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"У колі союзників панує єдність стосовно того, що ІД ще не повністю розгромлена", - сказала вона.

Вона зауважила, що США "досі нікому не пояснювали, наскільки далекосяжними є їхні плани щодо Сирії".

"Ми перебуваємо там також разом з багатьма дружніми європейськими державами та країнами мусульманського світу, які прагнуть запобігти відродженню терору ІД", - додала фон дер Ляєн.

За її словами, плани Бундесверу в цьому регіоні залишаються незмінними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

У свою чергу Ірак може розгорнути свої війська в Сирії у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів про виведення американських підрозділів з території цієї країни.