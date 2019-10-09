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В Германии произошла вторая стрельба за день

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 15:45
В Германии произошла вторая стрельба за день
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

Полиция города Ландсберг предупредила людей не выходить на улицу

В немецком городе Ландсберг, расположенном в 15 км от городеа Галле, произошла стрельба. Об этом сообщает Bild.

Подробности происшедшего пока не приводятся. Полиция Ландсберга предупредила людей не выходить на улицу.

По данным СМИ, двое преступников пытались проникнуть в синагогу в городе Гелле во время иудейского праздника Йом-Киппур, когда в здании находились 70-80 человек.

Затем нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы. Нападавшие скрылись в направлении Лейпцига и затем открыли стрельбу в городе Ландсберг.

Напомним, 9 октрября в немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу возле синаноги, в результате чего погибли два человека. Сообщается, что один из преступников стрелял из автомата и бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Злоумышленники скрылись на автомобиле.

В Галле в связи со стрельбой был закрыт главный вокзал. Однако полиция заявила, что вскоре его откроют.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция задержала одного из стрелявших возле синаноги. Больше подробностей в полиции не сообщали.

РБК-Украина писало, что в американском городе Питтсбург в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" погибли не менее десяти человек. Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

Полиция Германии задержала одного из стрелявших возле синагоги В немецком Галле закрыли главный вокзал из-за стрельбы возле синагоги
Новости Украины полицияГерманияСтрельба
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