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В немецком Галле закрыли главный вокзал из-за стрельбы возле синагоги

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 15:11
В немецком Галле закрыли главный вокзал из-за стрельбы возле синагоги
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

В результате стрельбы возле синаноги погибли два человека

В немецком городе Галле закрыли главный вокзал в связи со стрельбой возле синагоги, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, вокзал вскоре откроют.

"главный вокзал в Галле закрыт", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу возле синагоги, в результате погибли двое людей. Сообщается, что ручная граната была брошена на еврейское кладбище. Кроме того, один из преступников стрелял из автомата.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли не менее 10 человек.Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

После этого в интервью для американских СМИ президент США Дональд Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял собрания в синагоге в американском городе Питтсбург, завбравши жизни10-х людей, заслуживает на смертный приговор.

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