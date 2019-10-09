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У Німеччині відбулася друга стрілянина за день

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 15:45
У Німеччині відбулася друга стрілянина за день
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

Поліція міста Ландсберг попередила людей не виходити на вулицю

В німецькому місті Ландсберг, розташованому в 15 км від городеа Галле, сталася стрілянина. Про це повідомляє Bild.

Подробиці події поки не повідомляються. Поліція Ландсберга попередила людей не виходити на вулицю.

За даними ЗМІ, двоє злочинців намагалися проникнути в синагогу в місті Гелле під час іудейського свята Йом-Кіпур, коли в будівлі знаходилися 70-80 осіб.

Потім нападники відкрили стрілянину в закусочній, де продають кебаб. Нападники втекли в напрямку Лейпцига і потім відкрили стрілянину в місті Ландсберг.

Нагадаємо, 9 жовтня в німецькому місті Галле невідомі відкрили стрілянину біля синаноги, в результаті чого загинули дві людини. Повідомляється, що один із злочинців стріляв з автомата і кинув ручну гранату на єврейське кладовище. Зловмисники втекли на автомобілі.

У Галле у зв'язку зі стріляниною був закритий головний вокзал. Однак поліція заявила, що незабаром його відкриють.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція затримала одного з стріляли біля синаноги. Більше подробиць у поліції не повідомляли.

РБК-Україна писало, що в американському місті Піттсбург в результаті стрілянини в школі "Дерево життя" загинуло не менше десяти людей. Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя".

Поліція Німеччини затримала одного з нападників біля синагоги У німецькому Галле закрили головний вокзал через стрілянину біля синагоги
Новини України полицияГерманияСтрільба
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