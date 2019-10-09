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Полиция Германии задержала одного из стрелявших возле синагоги

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 15:21
Полиция Германии задержала одного из стрелявших возле синагоги
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

Полиция продолжает поиски

В немецком городе Галле полиция задержала одного из стрелявших возле синаноги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции в Twitter.

Как сообщает полиция, один из стрелявших был задержан.

"Наши силы арестовали одного человека. Все еще будьте начеку", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 9 октрября в немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу возле синаноги, в результате чего погибли два человека. Сообщается, что ручная граната была брошена на еврейское кладбище. Кроме того, один из преступников стрелял из автомата. Злоумышленники скрылись на автомобиле.

Кроме того, в Галле в связи со стрельбой был закрыт главный вокзал. Однако полиция заявила, что вскоре его откроют.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург погибли не менее десяти человек.Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

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