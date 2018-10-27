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Стрельба в синагоге в США: число погибших возросло

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 23:06
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В ходе стрельбы в Питтсбурге погибли не менее 10 человек

В результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отметим, ранее NBC сообщала о восьми погибших, однако власти информацию о числе жертв не раскрывают.

Так, нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп выступил за смертный приговор для злоумышленника, который устроил стрельбу на собрании в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Вместе с тем, в интервью для американских СМИ Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял собрания в синагоге в американском городе Питтсбург, завбравши жизни 8-х лиц, заслуживает на смертный приговор.

Как писало РБК-Украина, в магазине американского города Джефферсонтаун (штат Кентукки) произошла стрельба, в результате чего погибли 3 человека. Стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке возле магазина.

Трамп выступил за смертный приговор нападавшему на синагогу в Питтсбурге Стрельба в синагоге в США: количество жертв увеличилось до 8
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