В Германии произошел взрыв на шахте, десятки людей заблокированы под землей

В Германии утром 8 ноября произошел взрыв на шахте "Теутшентал", в результате чего двое человек пострадали и более 30 были заблокированы под землей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MZ.

Как сообщается, взрыв на шахте произошел после 9 часов утра. Сейчас известно, что в результате взрыва пострадали два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, около 35 человек из-за взрыва оказались заблокированными под землей на глубине около 700 метров. Они находятся в безопасных помещениях и обеспечены кислородом.

Напомним, в конце октября в Донецкой области произошел пожар на шахте "Белозерская". В здании электроцеха возникло возгорание крыши. В результате инцидента никто не пострадал, на поверхность были подняты 233 горняков.

В тот же месяц в Торецке возник еще один пожар на шахте. Инцидент произошел 6 октября около 7:00 утра на шахте "Центральная". Тогда на поверхность были эвакуированы 212 горняков. В результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, 14 июня на шахте "Центральная" на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находились 2 горняка, один из них погиб.