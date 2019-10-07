В Торецке загорелась шахта, более 200 горняков эвакуировали

Иллюстративное фото (Pixabey)

Жертв и пострадавших нет

В Торецке (Донецкая область) возник пожар на шахте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что инцидент произошел 6 октября около 7 часов утра на шахте "Центральная" Государственного предприятия "Торецкуголь" на горизонте 1 тыс. 26 м.

Отмечается, что на поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Напомним, в Днепре 5 сентября под зданием общежития № 2 НТУ "Днепровская политехника" просела почва, из-за чего из здания выселили всех жителей.

Также РБК-Украина сообщало, что 14 июня вблизи города Торецк Донецкой области произошла авария, которая привела к гибели 1 человека.

На шахте "Центральная" ГП "Торецквугилля" на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно. Позже спасатели нашли тело второго горняка.