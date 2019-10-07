ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Торецке загорелась шахта, более 200 горняков эвакуировали

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 10:17
В Торецке загорелась шахта, более 200 горняков эвакуировали
Иллюстративное фото (Pixabey)

Жертв и пострадавших нет

В Торецке (Донецкая область) возник пожар на шахте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что инцидент произошел 6 октября около 7 часов утра на шахте "Центральная" Государственного предприятия "Торецкуголь" на горизонте 1 тыс. 26 м.

Отмечается, что на поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Напомним, в Днепре 5 сентября под зданием общежития № 2 НТУ "Днепровская политехника" просела почва, из-за чего из здания выселили всех жителей.

Также РБК-Украина сообщало, что 14 июня вблизи города Торецк Донецкой области произошла авария, которая привела к гибели 1 человека.

На шахте "Центральная" ГП "Торецквугилля" на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно. Позже спасатели нашли тело второго горняка.

Полиция открыла производство из-за взрыва в Марьинке В Днепре произошел пожар на предприятии
Новости Украины пожарДонецкая областьШахтаГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь