У Німеччині стався вибух на шахті, десятки людей заблоковані під землею

У Німеччині вранці 8 листопада стався вибух на шахті "Теутшентал", в результаті чого дві людини постраждали та понад 30 було заблоковано під землею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MZ.

Як повідомляється, вибух на шахті стався після 9 години ранку. Наразі відомо, що в результаті вибуху постраждали дві людини. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Крім того, близько 35 осіб через вибух виявилися заблокованими під землею на глибині близько 700 метрів. Вони знаходяться у безпечних приміщеннях та забезпечені киснем.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Донецькій області сталася пожежа на шахті "Білозерська". В будівлі електроцеху виникло загорання даху. В результаті інциденту ніхто не постраждав, на поверхню було піднято 233 гірників.

Того ж місяця у Торецьку виникла ще одна пожежа на шахті. Інцидент стався 6 жовтня близько 7:00 ранку на шахті "Центральна". Тоді на поверхню було евакуйовано 212 гірників. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Крім того, 14 червня на шахті "Центральна" на ділянці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. На аварійній ділянці знаходилося 2 гірники, один з них загинув.