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В Донецкой обл. произошла авария на шахте, есть погибший

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 08:39
В Донецкой обл. произошла авария на шахте, есть погибший
Иллюстративное фото (Pixabey)

В результате аварии погиб 1 горняк

Вблизи города Торецк Донецкой области вечером в пятницу, 14 июня, произошла авария, которая привела к гибели 1 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что авария случилась на шахте "Центральная" ГП "Торецквугилля" на горизонте 1146 метров.

"На участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно", - заявили в ГСЧС.

Также спасатели сообщили, что ночью 15 июня в 03:15 было найдено тело второго горняка.

"Всего в шахте работали 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - сообщили спасатели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области на шахте погибли два горняка. В результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя, в этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, что в апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В Кабмине отмечали, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.

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